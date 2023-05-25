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Прокуратура Парижа окончательно прекратила уголовное дело российской теннисистки Яны Сизиковой

Парижская прокуратура окончательно прекратила дело российской теннисистки Яны Сизиковой, которую подозревали в договорном матче. Как сообщил адвокат спортсменки Фредерик Бело, по решению прокурора Парижа, вынесенному 11 апреля 2023 года, с Яны Сизиковой сняты все обвинения.

Яна Сизикова в 2021 году

Яна Сизикова в 2021 году

Фото: Alexander Bondarev, File / AP

Яна Сизикова в 2021 году

Фото: Alexander Bondarev, File / AP

Договорной матч Сизиковой якобы состоялся 30 сентября 2020 года, когда она и ее американская партнерша Мэдисон Бренгл уступили в парном соревновании румынкам Андреа Миту и Патрисии Марии Тиг. Сомнения в честности игры вызвал всплеск ставок в тотализаторе на победу румынок. Как уверяет источник спортивного издания L'Equipe, на исход игры были поставлены «ненормально высокие» суммы — около «нескольких десятков тысяч евро». Это произошло одновременно в нескольких странах, что, по мнению следствия, требовало соответствующей организации.

Подозреваемая была задержана полицией 3 июня 2021 года около 9 часов вечера в спортивном городке Roland Garros. Она была доставлена в префектуру Нантерра (О-де-Сен), где оставалась до следующего вечера, подвергаясь допросам.

После вмешательства адвоката Яну Сизикову отпустили домой, вернув ей паспорт, и она смогла покинуть Францию. По совету адвоката, чтобы остановить клевету, была подана жалоба. «Иск против неизвестного лица, как говорят у нас, "против Х", потому что мы не знаем, кто ее обвиняет»,— сказал «Ъ» господин Бело. «Обвинения были очень серьезны — "спортивная коррупция" и "мошенничество в составе организованной группы". Это могло грозить заключением на срок от пяти до десяти лет и штрафами на сотни тысяч евро»,— отметил он.

После двух с половиной лет следствия прокуратура Парижа окончательно объявила о закрытии дела, посчитав что нет никаких доказательств того, что матч был проигран теннисисткой намеренно. «Яна Сизикова, которая всегда заявляла о своей невиновности, теперь свободна от всех обвинений»,— подчеркнул Фредерик Бело.

Алексей Тарханов, Париж

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