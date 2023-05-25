Uniper больше не нуждается в государственной помощи

Временно исполняющая обязанности генерального директора германской энергетической компании Uniper Ютта Денгес заявила, что компании не понадобится дополнительная финансовая помощь властей Германии в этом году. В прошлом году Uniper испытывала серьезные проблемы из-за сокращения, а затем и прекращения поставок газа из России. Из-за этого германской компании пришлось закупать газ из других источников по более высоким ценам.

«Я могу подтвердить, что в дополнительных вливаниях капитала со стороны федеральных властей нет необходимости»,— заявила госпожа Денгес на встрече акционеров Uniper в среду, 24 мая.

Власти Германии несколько раз выделяли многомиллиардные пакеты помощи Uniper, а в сентябре было принято решение о переходе правительству контрольного пакета акций компании. В общей сложности германское правительство вложило в компанию более €13 млрд. Еще €20 млрд было выделено на компенсацию дальнейших убытков Uniper, однако, по мнению руководства компании, эти деньги ей не понадобятся.

Первый квартал Uniper закончила с прибылью €6,7 млрд. «После убытков 2022 года Uniper начала 2023-й с хорошего первого квартала, и мы ожидаем существенного восстановления прибыли в 2023-м в сравнении с прошлым годом»,— заявила госпожа Денгес. По ее словам, дальнейших потерь, связанных с заменой газа из России, не ожидается. Госпожа Денгес оценила состояние компании как «здоровое и очень стабильное». Она также отметила, что цель руководства компании — «как можно скорее передать основную долю в ней в частные руки». По словам госпожи Денгес, этим летом Uniper представит стратегию дальнейшего развития компании.

Яна Рождественская