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Коммерсантъ FM
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В Google Play и RuStore появилось приложение «VK Видео»

Российская компания VK выпустила бета-версию видеосервиса «VK Видео» для Android. Скачать ее можно через цифровые магазины Google Play и RuStore. В ближайшее время появится также версия для iOS. Полноценный запуск планируется на осень.

В приложении доступен просмотр видео как онлайн, так и офлайн, а в каталоге можно найти фильмы, сериалы, видео от блогеров, эксклюзивные шоу и стримы. В «VK Видео» есть функции тематических плейлистов, усовершенствованный поиск по каталогу, а также витрина рекомендаций.

Раздел «Тренды» покажет самые актуальные видеоролики. Будет доступна история просмотра, можно будет лайкнуть видео, добавить его в закладки или в собственный плейлист, а также увидеть, какие ролики были загружены на устройство.

В самих видео есть функция быстрой перемотки, ускорения или замедления ролика, а также автосубтитры, тайм-коды и возможность фонового просмотра. Рекомендации и просмотры синхронизируются между устройствами. Видеоконтент в приложении доступен без регистрации или авторизации.

Евгений Федуненко

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