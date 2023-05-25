Обвиненному в госизмене 75-летнему новосибирскому ученому на полгода продлили арест

Санкт-Петербургский городской суд еще на полгода продлил меру пресечения ученого из Новосибирска — 75-летнего Анатолия Маслова. Фигурант дела о госизмене будет находиться под стражей до 10 ноября, сообщила «Ъ» пресс-служба судебного департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИТПМ СО РАН Фото: ИТПМ СО РАН

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов был арестован по подозрению в госизмене в июле прошлого года. Уголовное дело связано с передачей секретных данных в сфере исследований в области гиперзвука. По информации ИТПМ, основное направление научной деятельности Анатолия Маслова — аэрогазодинамика.

В госизмене были обвинены еще трое ученых-физиков из новосибирского Академгородка: директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк, научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер и сотрудник Института теоретической и прикладной механики Валерий Звегинцев. Эти уголовные дела не связаны между собой. В июне прошлого года Дмитрий Колкер на третий день после ареста скончался в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО «Лефортово».

После ареста третьего сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН коллектив учреждения выступил с открытым письмом к властям Российской Федерации, научному сообществу с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку. Обращение было единогласно утверждено на заседании ученого совета.

Лолита Белова, Новосибирск