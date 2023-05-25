Глава МВД Украины допустил введение наказания для нелегально выезжавших из страны

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о возможном привлечении к ответственности тех, кто нелегально пересек границу, а затем вернулся в страну. По его словам, желающих уехать задерживают ежедневно. При этом их количество значительно снизилось относительно первых месяцев боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«На сегодняшний день такие правила и ограничения не установлены, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу»,— рассказал господин Клименко в интервью «РБК-Украина». По его мнению, скорее всего, будет принят соответствующий закон, который инициирует Верховная рада.

По словам господина Клименко, приоритетным является вопрос оборудования украинской границы для пресечения попыток ее незаконного перехода. В частности, он указал, что по всей линии границы установят специальные тепловые ловушки и видеокамеры.

«Однозначно можно сказать, что в первые месяцы случаев нарушений пересечения границы было гораздо больше, чем сейчас. Но еще раз хочу сказать — техническое оснащение границы приоритетно. Сейчас мы с международными партнерами говорим о совместном обустройстве границы. Более того, мы на некоторых участках вместе несем службу с нашими европейскими партнерами»,— добавил он.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует военное положение. На этот период мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд из страны запрещен. Военное положение также предусматривает комендантский час и ограничение работы средств связи и интернета.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».