Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поздравил с Днем Африки глав государств и правительств континента

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Африки глав государств и правительств континента. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка, 2019 год

Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка, 2019 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка, 2019 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки — праздника, ставшего символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию… Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами»,— написал господин Путин.

Президент России напомнил, что в июле в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия—Африка. Глава государства уверен, что мероприятие «позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».

О том, зачем России Африка,— в интервью председателя комитета Совета федерации по международным делам Григория Карасина «Ъ».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...