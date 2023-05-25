Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Африки глав государств и правительств континента. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка, 2019 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка, 2019 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки — праздника, ставшего символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию… Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами»,— написал господин Путин.

Президент России напомнил, что в июле в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия—Африка. Глава государства уверен, что мероприятие «позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».

О том, зачем России Африка,— в интервью председателя комитета Совета федерации по международным делам Григория Карасина «Ъ».

Григорий Лейба