ВсеИнструменты.ру расширит розничную сеть до 1000 магазинов в 2023 году

ВсеИнструменты.ру планирует нарастить количество торговых точек до 1000 шт. к концу 2023 года. Сейчас у компании более 750 магазинов в 279 городах России. Онлайн-магазин планирует активно расширять свое присутствие в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском округах, на Урале и Сибири.



Модель розничной сети ВсеИнструменты.ру подразумевает как выдачу онлайн-заказов, так и товары, которые можно приобрести оффлайн. На онлайн приходится более 90% заказов. Ассортимент на витринах магазина, в основном, представлен ручным и электроинструментом, а также расходными материалами, которые наиболее востребованы для клиентов “здесь и сейчас”. По данным аналитиков компании, чаще с витрины в розничных магазинах предпочитают покупать жители регионов, чем в столице. В каждом магазине ВсеИнструменты.ру клиент может протестировать товар на специальной стойке.

«Один из главных фокусов компании - это расширение сети розничных точек. В нашей стратегии мы отталкиваемся от обратной связи клиентов, по которой видим, что нашим покупателям важно иметь в доступе магазины, где можно забрать онлайн-заказ, - говорит директор розничной сети ВсеИнструменты.ру Максим Радионов. Сейчас в нашей команде розницы работает более чем 3000 сотрудников. Каждый менеджер обладает экспертизой и может проконсультировать покупателей по имеющимся товарам. Это важное отличие нашего формата розничных точек от классических пунктов выдачи».

Стратегия компании по развитию розничной сети направлена на открытие именно собственных магазинов для поддержания высокого уровня клиентского сервиса. 94% торговых точек компании – это собственные магазины, небольшую долю составляет франшиза. Среди приоритетных направлений развития розничной сети компании — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Новосибирск.

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