Депутат выясняет подробности получения Александром Ефановым звания почетного гражданина региона

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн выясняет подробности получения председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым звания почетного гражданина Самарской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что в соответствии с подпунктом 11 по. 3 ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» судья не вправе принимать без разрешения соответствующей квалификационной коллегии судей почетные и специальные звания или награды. В открытом доступе информации об этом нет. Как и сведений о получении Александром Ефановым 500 тыс. руб., положенных при присвоении звания почетного гражданина Самарской области.

Накануне Высшая квалификационная коллегия судей досрочно прекратила полномочия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Одним из поводов проведенной проверки стала покупка председателем суда участка земли площадью 0,5 га на острове Поджабный, на котором уже якобы построено два дома. Помимо этого, представители органа судейского сообщества уточняли информацию о дорогих часах Breguet Александра Ефанова и об арендованном им у частной организации автомобиле Toyota Sequoia. По словам юристов, подобный случай создания комиссии ВККС являлся беспрецедентным.

Высшая квалификационная коллегия судей и Генпрокуратура проверили также обстоятельства приобретения ООО «Хорс», совладельцем которого был сын председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова Иван Ефанов, земельного участка на 1-й просеке в Октябрьском районе Самары. Участок площадью 3,8 га расположен рядом с резиденцией губернатора и Центральным парком. По данным Александра Хинштейна, земли вывели из государственной собственности по подложной схеме — через фиктивную аренду. Как писал ранее политик, вместо турбазы появились 12 недостроенных коттеджей, которые, несмотря на это, были введены в эксплуатацию. В 2018 году «Хорс» выкупил ценный участок земли, кадастровая стоимость которого предварительно была снижена.