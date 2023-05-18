Новая земля Александра Ефанова

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру о наличии у семьи председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова земельного участка площадью 3,8 га на 1й просеке в Октябрьском районе Самары недалеко от резиденции губернатора и Центрального парка. Земля, по данным депутата, могла быть получена коррупционным путем. Землю получило в аренду ООО «Хорс», совладельцем которого был сын председателя суда Иван Ефанов. Компания планировала построить на участке базу отдыха. Как пишет Александр Хинштейн, вместо турбазы появились 12 недостроенных коттеджей, которые, несмотря на это, были введены в эксплуатацию. В 2018 году «Хорс» выкупил ценный участок земли, кадастровая стоимость которого предварительно была снижена. В 2020 году участок был переведен из категории «природные ландшафты» в категорию «ИЖС». По данным парламентария, семья судьи не впервые «умыкает» земли за ­бесценок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВККС уже проводит проверку в отношении Александра Ефанова

Фото: 6kas.sudrf.ru ВККС уже проводит проверку в отношении Александра Ефанова

Фото: 6kas.sudrf.ru

Высшая квалификационная коллегия судей и Генпрокуратура проверят обстоятельства приобретения ООО «Хорс», совладельцем которого был сын председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова Иван Ефанов, земельного участка на 1й просеке в Октябрьском районе Самары. Участок площадью 3,8 га расположен в живописном месте рядом с резиденцией губернатора и Центральным парком. По данным Александра Хинштейна, земли вывели из государственной собственности по подложной схеме — через фиктивную аренду.

• ООО «Хорс» зарегистрировано в 2009 году в Самаре. Основной вид деятельности компании — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Собственниками организации в равных долях выступают Валентина Афанасьева и Вера Казачева, теща Ивана Ефанова.

По данным «СПАРК-Интерфакса», генеральным директором «Хорса» является Дмитрий Полянский, который, по информации Александра Хинштейна, является братом сотрудника кассационного суда Владислава Полянского и доверенным лицом семьи Александра Ефанова. Именно Дмитрий Полянский от имени ООО «Эра» (тоже контролировалась Иваном Ефановым) подписал с Александром Ефановым договор купили-продажи другой ценной недвижимости — участка земли на острове Поджабный.

Иван Ефанов, возглавляющий сейчас департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», был совладельцем компании «Хорс» в 2009–2013 годах. Как пишет Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, в 2012 году «Хорс» оформил в аренду у областного минстроя участки земли общей площадью 3,8 га на 1й просеке. Компания обязалась построить «дом отдыха», но вместо здравницы появились 12 недостроенных коттеджей, которые были введены в эксплуатацию.

«Хотя дома не достроены по сей день, власти в 2016 году незаконно вводят их в эксплуатацию, подписывая акт ввода. Что, в свою очередь, дает право арендатору требовать по закону выкупа земли»,— сообщил депутат. В 2018 году департамент управления имущества Самары продал компании землю за 50% кадастровой стоимости, которая предварительно была снижена.

Покупка обошлась коммерческой организации в 14,3 млн руб. (37,6 тыс. за сотку). По данным сайтов объявлений о продаже недвижимости, рыночная стоимость земли на 1й просеке составляет в среднем 4 млн руб. за сотку. Покупка 3,8 га по такой стоимости обошлась бы в 1,5 млрд руб. В 2020 году «Хорс» добился перевода земли на 1й просеке из зоны Р3 (природные ландшафты) в зону Ж1 (застройка ИЖС). «И теперь на законном основании здесь можно строить новые коттеджи. Выгодное это дело — быть родственником судьи Ефанова»,— отметил Александр Хинштейн.

По данным электронной картотеки суда, ООО «Хорс» не всегда своевременно оплачивало аренду участков. В Арбитражном суде Самарской области региональный минстрой неоднократно требовал с компании погашения долга, а также неустойку. Суд в своих решения в десятки раз снижал суммы к взысканию с компании, имеющей признаки аффилированности Александру Ефанову: с 2,4 млн руб. сумма была снижена до 119 тыс. руб., с 2 млн руб.— до 2,6 тыс. руб., с 929 тыс. руб.— до 15,7 тыс.руб. и т.д. При этом срок аренды был продлен до 2018 года. Кроме того, был снижен размер неустойки. В прошлом году департамент управления имуществом Самары потребовал с ООО «Хорс» 9 млн руб. за период аренды с января 2017 года по июнь 2018 года. Заявление находится на ­рассмотрении.

Высшая квалификационная коллегия судей уже проводит проверку в отношении Александра Ефанова. Одним из поводов для проверки стала покупка участка земли на острове Поджабном. Заключение комиссии, прибывшей в Самару в прошлом месяце, ВККС должна рассмотреть 24 мая.

Сабрина Самедова