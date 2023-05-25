Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В США приговорили еще одного участника нападения на Конгресс США к 4,5 годам тюрьмы

Федеральный суд столичного округа Колумбии приговорил одного из участников нападения на Конгресс США Ричарда Барнетта к 4,5 годам тюрьмы, сообщил ТАСС со ссылкой на базу суда. Во время беспорядков он проник в кабинет Нэнси Пелоси, которая на тот момент была спикером Палаты представителей, и сел в ее кресло.

63-летнего Ричарда Барнетта арестовала полиция штата Арканзас в январе 2021 года. В январе 2023-го присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения, в том числе в участии в беспорядках. Изначально ему грозило до 20 лет лишения свободы за препятствование судебному разбирательству.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Сторонники экс-президента Дональда Трампа ворвались в здание и устроили беспорядки из-за несогласия с результатами выборов президента США 2020 года. Штурм сорвал сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена. Пять человек погибли, десятки пострадали. В мае 2023 года суд назначил рекордный срок наказания в 14 лет тюрьмы одному из нападавших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Капитолий еще будет».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...