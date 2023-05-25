В США приговорили еще одного участника нападения на Конгресс США к 4,5 годам тюрьмы

Федеральный суд столичного округа Колумбии приговорил одного из участников нападения на Конгресс США Ричарда Барнетта к 4,5 годам тюрьмы, сообщил ТАСС со ссылкой на базу суда. Во время беспорядков он проник в кабинет Нэнси Пелоси, которая на тот момент была спикером Палаты представителей, и сел в ее кресло.

63-летнего Ричарда Барнетта арестовала полиция штата Арканзас в январе 2021 года. В январе 2023-го присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения, в том числе в участии в беспорядках. Изначально ему грозило до 20 лет лишения свободы за препятствование судебному разбирательству.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Сторонники экс-президента Дональда Трампа ворвались в здание и устроили беспорядки из-за несогласия с результатами выборов президента США 2020 года. Штурм сорвал сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена. Пять человек погибли, десятки пострадали. В мае 2023 года суд назначил рекордный срок наказания в 14 лет тюрьмы одному из нападавших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Капитолий еще будет».

Олеся Павленко