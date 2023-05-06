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Коммерсантъ FM
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Фигуранта дела о нападении на Капитолий приговорили к рекордным 14 годам тюрьмы

Одного из нападавших на Капитолий в США — Питера Шварца приговорили к 14 годам и 2 месяцам заключения. Его признали виновным в нападении на полицейских с перцовым баллончиков и стулом во время штурма Капитолия. Об этом сообщил AP. Это стало рекордным сроком заключения по делу о нападении на Капитолий.

Прокуратура просила приговорить Питера Шварца к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор огласил судья окружного суда США Амит Мехта. Перед оглашением приговора Питер Шварц заявил, что сожалеет об ущербе, причиненном нападавшими во время штурма.

Ранее в декабре суд присяжных признал его виновным по четырем уголовным статьям, в том числе в нападении на полицейских и препятствовании подсчету голосов на президентских выборах 2020 года.

Как пишет газета The Washington Post, Питер Шварц хвастался друзьям и знакомым, что это он начал штурм. Он бросил в полицейских, стоявших перед толпой, металлический стул, что позволило нападавшим проникнуть в здание Капитолия.

При вынесении приговора судья учел предыдущие 38 судимостей Питера Шварца, среди которых были преступления, связанные с насилием. В том числе во время штурма он был на испытательном сроке из-за случаев домашнего насилия.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Толпа сторонников экс-президента Дональда Трампа ворвалась в здание и устроила беспорядки по причине несогласия с результатами выборов президента США 2020 года. Штурм сорвал сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена. Пять человек погибли, десятки пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Капитолий еще будет».

Олеся Павленко

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