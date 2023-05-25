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Коммерсантъ FM
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Выпускников приграничных с Украиной школ будут отправлять в другие регионы для сдачи ЕГЭ

Выпускников школ в граничащих с Украиной регионах будут направлять в более безопасные районы для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Детей при необходимости, если они изъявят желание сдавать ЕГЭ, будут для сдачи экзамена перевозить в муниципалитеты, в пункты, которые находятся на безопасных территориях. И это касается вообще в целом организации проведения экзамена»,— сказал господин Круглинский ТАСС.

Игорь Круглинский напомнил, что в этом году школьники из Белгородской, Брянской и Курской областей, а также присоединенных к России Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР будут сдавать ЕГЭ по желанию. Выпускники смогут получить аттестаты на основе текущих оценок.

Приграничные учебные заведения работают дистанционно из-за постоянных обстрелов. В апреле власти Белгородской области отменили проведение общеобластного выпускного для школьников. В середине мая в приграничных районах отменили очные школьные линейки в честь последнего звонка.

Олеся Павленко

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