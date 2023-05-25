РБК: российские заключенные сократили вырубку леса в 2022 году на более чем 30%

По итогам 2022 года учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) снизили вырубку леса на 31% — до 1,27 млн куб. м. Показатель достиг минимального значения за последние пять лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование лесоучетной организации «Рослесинфорг» (подразделение Рослесхоза).

При этом заготовка леса во ФСИН остается на уровне крупных российских лесопромышленных холдингов. В 2022 году учреждения ФСИН заняли 10-е место среди всех заготовителей леса в России, тогда как в 2021-м — восьмое.

Территориальные подразделения ФСИН занимаются вырубкой леса в Красноярском крае, Архангельской и Иркутской областях. В этих же регионах зафиксировали основное снижение лесозаготовки: в Красноярском крае — на 43%, до 333 тыс. куб. м, в Архангельской области — на 35%, до 189 тыс. куб. м, Иркутской области — на 23%, до 450 тыс. куб. м.

В пресс-службе «Рослесинфорг» РБК назвали две причины снижения вырубки учреждениями ФСИН: участие заключенных в военной операции России на Украине и изменение форм отчетности.

РБК отмечает, что, согласно данным ФСИН, по итогам 2022 года число заключенных в исправительных учреждениях снизилось на 32,9 тыс. человек, до 433 тыс. человек. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что завербовал 50 тыс. заключенных, в боях за Бахмут погибли 10 тыс. из них.

Олеся Павленко