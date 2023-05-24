Украинские силовики вновь обстреляли погранпереход в Грайворонском округе Белгородской области; травмирована женщна

Под обстрел украинских силовиков 24 мая вновь попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны»,— рассказал глава региона.

Женщина доставлена в центральную районную больницу. Ей оказывают медицинскую помощь.

Напомним, большая часть жителей Козинки была эвакуирована. Сейчас идет разминирование села; вопрос о возвращении жителей в дома будет рассмотрен 26 мая. Именно через пункт пропуска в Козинке 22 мая на территорию округа заходили украинские боевики.

Подробнее об атаке украинских боевиков на Белгородскую область читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Диверсанты потребовали усилий».

Олег Мухин