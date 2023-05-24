В трех белгородских селах, пострадавших от вторжения украинских боевиков, ведется разминирование

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы жителей в ходе прямого эфира, рассказал о планах по возвращению домой жителей трех сел Грайворонского городского округа — Глотово, Козинка и Гора-Подол. Через эти села 22 мая украинские диверсанты шли к райцентру Грайворон, параллельно пытаясь закрепиться в населенных пунктах.

«Решение по Гора-Подолу будет принято завтра, по Козинке и Глотово — послезавтра: до сих пор идет разминирование.

Враги зашли, заминировали огромную территорию — жилые и административные здания, просто улицы. Мы не можем допустить, чтобы произошло несчастье. Перепроверяем. Как только разрешат военные, сразу вернетесь домой»,— рассказал глава региона.

Напомним, власти организовали пункты временного размещения для жителей округа в Губкинском, Старооскольском и Яковлевском гороокругах, Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах. По состоянию на 24 мая в них разместилось более 550 человек.

Подробнее об атаке украинских боевиков читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Диверсанты потребовали усилий».

Олег Мухин