На Пироговской набережной закроют съезд с Большого Сампсониевского проспекта

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах города с 25 мая.

В частности, в Выборгском районе Петербурга в связи с продолжающимся ремонтом Пироговской набережной на один день в четверг, 25 мая, полностью закроют съезд на набережную с Большого Сампсониевского проспекта. Напомним, что на период до 10 июля в этом районе действует ограничение при движении по Пироговской набережной от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева.

В свою очередь, в Красногвардейском районе из-за строительства светофора с 25 мая по 14 июня ограничивается движение транспорта у дома 59 по Заневскому проспекту. При этом до 8 июля ограничено движение на перекрестке Заневского и проспекта Шаумяна.

В Красносельском районе города в связи с ремонтом дорожного покрытия с 25 мая по 15 июля движение будет ограничено по Ленинскому проспекту от проспекта Героев до проспекта Маршала Жукова.

В Петродворцовом районе с 25 мая по 17 августа из-за реконструкции водопроводных сетей автомобилистам будет сложно проехать по нечетной стороне Портовой улицы вдоль дома 19 литера А в поселке Стрельна.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за дорожного ремонта на северо-востоке КАД перекроют две полосы движения.

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