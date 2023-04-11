Приморский проспект в Петербурге начнут ремонтировать в июне

В Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют Приморский проспект на протяжении 5,83 км. Работы пройдут на участке от Приморского шоссе до Ушаковской набережной, сообщили 11 апреля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники дорожной службы во время ямочного ремонта дороги.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Сотрудники дорожной службы во время ямочного ремонта дороги.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Специалисты заменят дорожное покрытие, обновят бортовой камень, а также нанесут новую разметку. На участке, кроме того, обустроят тротуары и восстановят нарушенное благоустройство. Подрядная организация приступит к работам в июне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге до середины осени отремонтируют 250 км городских дорог.

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