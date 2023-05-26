Прямой характер

Милена Пушкарева живет в Красноярске с родителями и младшим братом. У девочки тяжелый сколиоз. Она страдает от болей в спине, ей трудно сидеть, ходить, дышать. Искривление позвоночника уже достигло 4-й степени. Милене необходима операция, которую московские хирурги готовы провести по технологии VBT. Вот только государство такие операции не оплачивает, а эффект технологии рассчитан на растущий позвоночник, поэтому сделать операцию нужно как можно скорее, пока девочка еще растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милене с каждым днем становится все труднее. Ей больно сидеть на уроках, поднимать рюкзак, больно ходить, дышать…

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Милене с каждым днем становится все труднее. Ей больно сидеть на уроках, поднимать рюкзак, больно ходить, дышать…

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Милена — человек прямой и независимый.

— Она всегда за правду,— говорит ее мама Наталья.— Если происходит какая-то несправедливость, никогда не промолчит, не отойдет в сторону, не сделает вид, что ей безразлично. Иногда даже и страшно за нее, но чаще гордимся, что такой сильный у нее характер.

Когда семья в прошлом году переехала из Тюмени в Красноярск, родители переживали, как у Милены все сложится в новой школе. Тем более что Милена не просто новенькая, а новенькая с особенностями. Искривленный позвоночник уже не могут скрыть ни широкие футболки, ни безразмерные худи. Да и характер в карман не спрячешь.

— Все прошло на удивление гладко. Милену приняли в классе, у нее появились друзья, одноклассники к болезни дочки отнеслись с пониманием, никто не смеется, не дразнит, все стараются помочь,— рассказывает Наталья.

Но учиться Милене с каждым днем становится все труднее. И не потому, что сложно осваивать программу, а потому, что Милене очень больно. Больно сидеть на уроках, больно поднимать рюкзак с учебниками, больно ходить, трудно дышать. Все устные задания девочка учит, лежа на полу,— так легче. Потом садится писать, стиснув зубы, на глазах слезы — но не от жалости к себе, просто сидеть за столом тоже очень больно. Милена мечтает быть врачом, значит, биология, химия должны быть выучены на отлично. Она упорно трудится, понимает, что нужно терпеть, и терпит уже пять лет, но признается, что очень устала.

— До восьми лет дочка была совершенно здоровой, активной, занималась гимнастикой, плаванием. Во втором классе я заметила у нее небольшой перекос таза влево. В поликлинике сделали рентген и поставили диагноз «сколиоз 1-й степени». Прописали лечебную физкультуру, массаж, мягкий корсет,— вспоминает Наталья.

Все предписания врачей девочка выполняла неукоснительно, но лечение не помогло. Уже через полтора года сколиоз достиг 2-й степени.

В 2020 году во время пандемии Миленин класс перевели на дистанционное обучение. Физической активности стало меньше. Милена старалась, делала дома на коврике специальную гимнастику, но болезнь это не остановило, наоборот, позвоночник искривлялся все больше, а боли становились сильнее. После снятия всех ограничений, связанных с ковидом, Милена с мамой сразу же пошли к врачу. Выяснилось, что сколиоз у нее уже 3-й степени и, скорее всего, придется делать операцию на позвоночнике.

К 12 годам Милена заметно выросла. И одновременно выросла целая гора проблем: появился горб слева, девочка стала прихрамывать, возникла одышка, начались головные боли. По совету красноярских врачей Наталья обратилась в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии, к доктору Сергею Колесову, который делает уникальные операции на позвоночнике. Он осмотрел девочку, изучил рентгеновские снимки и сказал, что деформация будет и дальше прогрессировать, поможет только операция. И лучше провести ее по новой технологии VBT, которая не требует рассечения мышц спины, поэтому после нее и гибкость сохраняется, и восстановление происходит гораздо быстрее.

— Дочка как услышала про эту операцию, так прямо загорелась, ожила, очень надеется, ждет, хоть и боится немного. А я, наоборот, чуть не впала в отчаяние,— признается Наталья.— Операция стоит 1,3 млн руб.— таких денег у нас нет, и взять негде, тем более если нужно срочно. Поэтому решились просить помощи у читателей Русфонда — другого выхода просто нет.

К прямому характеру обязательно полагается прямая спина, свободное дыхание и легкая походка. Милена честно признается, что хотела бы, чтобы мальчики помогали ей нести школьный рюкзак не из жалости, а потому что немного влюблены.

— Я так представляю себе: на улице опять весна, я красивая, здоровая, мне больше не больно,— улыбается девочка.

В наших силах сделать все, чтобы именно так и случилось.

Для спасения Милены Пушкаревой не хватает 795 359 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Милены прогрессирует грудопоясничный сколиоз 4-й степени: деформирована грудная клетка, нарастает болевой синдром, начались проблемы с дыханием. Деформация будет только усиливаться, приводя к нарушению функций внутренних органов, развитию сердечно-легочной недостаточности. Девочке необходима операция с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. В результате спина максимально выпрямится, расправится грудная клетка, восстановится полноценное дыхание. Качество жизни Милены значительно улучшится». Стоимость операции 1 316 359 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 795 359 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Милену Пушкареву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Милены — Натальи Васильевны Пушкаревой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Красноярский край