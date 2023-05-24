Для пилота сгоревшего при аварийной посадке в Шереметьево SSJ 100 запросили шесть лет колонии

Гособвинение попросило суд назначить Денису Евдокимову — пилоту SSJ 100, который загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году,— шесть лет колонии. Дениса Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности движения (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

В ходе заседания в Химкинском городском суде Московской области прокурор также запросила для Дениса Евдокимова дополнительное наказание в виде запрета деятельности по управлению транспортом на три года.

Сторона обвинения утверждает, что самолет не был достаточно сбалансирован, однако командир судна не заметил признаков аварийной ситуации и не установил код аварийности. «В момент третьего касания стойки были уже частично разрушены. Первый удар стойки выдержали, второй удар же о полосу был очень сильным, после чего стойки были надломаны. Причина катастрофы — несоблюдение правил эксплуатации судна»,— сказала прокурор.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Лайнер рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км. В коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году.

Авиакатастрофа с SSJ 100 произошла 5 мая 2019 года во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту находились 83 человека, 41 из них погиб. Виновным в происшедшем назвали Дениса Евдокимова. Сам командир экипажа вину не признает. Он утверждал, что самолет не соответствовал нормам летной годности.

По информации «Ъ», родственники жертв крушения обратились с иском о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками по нему являются семь иностранных компаний, производивших «начинку» самолета, а также «Аэрофлот» как эксплуатант воздушного судна. Как считают представители истцов, Superjet 100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите и именно поэтому, получив электрический разряд во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку.

О деталях иска — в материале «Ъ» «Катастрофу Superjet предъявили производителям».