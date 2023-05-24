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Коммерсантъ FM
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Для пилота сгоревшего при аварийной посадке в Шереметьево SSJ 100 запросили шесть лет колонии

Гособвинение попросило суд назначить Денису Евдокимову — пилоту SSJ 100, который загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году,— шесть лет колонии. Дениса Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности движения (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

В ходе заседания в Химкинском городском суде Московской области прокурор также запросила для Дениса Евдокимова дополнительное наказание в виде запрета деятельности по управлению транспортом на три года.

Сторона обвинения утверждает, что самолет не был достаточно сбалансирован, однако командир судна не заметил признаков аварийной ситуации и не установил код аварийности. «В момент третьего касания стойки были уже частично разрушены. Первый удар стойки выдержали, второй удар же о полосу был очень сильным, после чего стойки были надломаны. Причина катастрофы — несоблюдение правил эксплуатации судна»,— сказала прокурор.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Лайнер рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км. В коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году.

Авиакатастрофа с SSJ 100 произошла 5 мая 2019 года во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту находились 83 человека, 41 из них погиб. Виновным в происшедшем назвали Дениса Евдокимова. Сам командир экипажа вину не признает. Он утверждал, что самолет не соответствовал нормам летной годности.

По информации «Ъ», родственники жертв крушения обратились с иском о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками по нему являются семь иностранных компаний, производивших «начинку» самолета, а также «Аэрофлот» как эксплуатант воздушного судна. Как считают представители истцов, Superjet 100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите и именно поэтому, получив электрический разряд во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку.

О деталях иска — в материале «Ъ» «Катастрофу Superjet предъявили производителям».

Фотогалерея

Трагедия в Шереметьево

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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