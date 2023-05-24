Мусорный полигон в Славянске-на-Кубани планируют рекультивировать до 2025 года

Свалку в Славянске-на-Кубани планируют ликвидировать до конца 2024 года. Работы уже начались, они ведутся по федеральному проекту «Чистая Страна» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин, подрядчик сейчас выполняет подготовительные работы по возведению временных сооружений и защите газопровода. Он приводит в порядок участок с объемом отходов в 375 тыс. кубометров.

«Разработаны паспорта отходов, установлено видеонаблюдение, проведены геодезические работы, выполнен демонтаж кирпичных зданий, оборудован строительный городок»,— отметил Андрей Прошунин.

Также до конца 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» рекультивируют свалки в Горячем Ключе (объем накопленных твердых коммунальных и промышленных отходов составляет 454 тыс. кубометров) и Краснодаре. Свалку в Кабардинке ликвидируют в этом году в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», стоимость работ составляет 700 млн руб.

Татьяна Ручкина

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