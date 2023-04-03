В Горячем Ключе начали рекультивацию мусорного полигона

В Горячем Ключе начали рекультивировать мусорный полигон. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отмечает вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин, полигон в Горячем Ключе расположен в черте города. Он является одним из крупных объектов размещения отходов на территории всей Кубани, который исчерпал свой ресурс. Объем накопленных твердых коммунальных и промышленных отходов составляет 454 тыс. кубометров.

Вице-губернатор уверяет, что все этапы рекультивации будут постоянно контролироваться. Полностью ликвидировать полигон планируют до 2025 года. Рекультивация земель займет 1,5 года и будет состоять из подготовительного, технического и биологического этапов. Самый продолжительный из них второй — он занимает 14 месяцев.

До конца 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» рекультивируют свалки в Славянском районе и Краснодаре.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram