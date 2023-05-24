Смольный потратит 6 млн рублей на интернет-рекламу контрактной службы

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга объявил открытый конкурс на «оказание услуг по проведению в сети Интернет информационной кампании среди жителей Санкт-Петербурга о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту». Начальная цена закупки составляет 6 млн рублей, свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

Выделяемые Смольным средства, согласно документам, будут направлены на создание соответствующих информационных баннеров. Дизайн-макет будет предоставлен заказчиком. Баннеры должны появятся на всех страницах интернет-проектов «Яндекса» и VK (MyTarget).

Размещаться баннеры будут на срок с 1 июля по 30 ноября 2023 года. Уточняется, что за весь период размещения на страницах «Яндекса» ожидаемых объем показов составит 30 млн, а в VK — 25 млн показов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурге приняли решение привлечь к размещению наружной рекламы военной службы по контракту розничные торговые сети и заведения досуга. В Смольном прошло совещание на эту тему, во время которого представители торговой сети «Лента» пожаловались на то, что в последнее время сталкиваются с массовыми обращениями покупателей, недовольных фирменными желто-синими цветами компании.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте