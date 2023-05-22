На «Ленту» пожаловались из-за фирменного желто-синего цвета магазинов

Сеть магазинов петербургского ритейлера «Лента» столкнулась с массовыми обращениями покупателей, недовольных фирменными желто-синими цветами компании. Этот вопрос обсуждался на совещании, посвященном агитации в пользу службы по контракту, с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, пишет 22 мая «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы уже больше года живем в ситуации, когда каждый день получаем гневные обращения покупателей, в том числе через администрацию президента, чтобы перекрасить наши магазины. У нас желто-синие магазины, так сложилось исторически»,— цитирует издание представителя сети.

«Если говорить о размещении баннера на фасаде конкретного магазина, «Лента» рискует своей репутацией, что к нам не придут покупатели и будут бойкотировать»,— также пояснила свою позицию представитель «Ленты».

Официально в сети магазинов данную ситуацию для СМИ не комментируют.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге к размещению наружной рекламы военной службы по контракту хотят привлечь розничные торговые сети и заведения досуга. Соответствующее решение городские чиновники приняли по итогу совещания, прошедшего 19 мая в «Невской ратуше».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте