Реклама военной службы по контракту появится в петербургских ТЦ и кинотеатрах

В Санкт-Петербурге к размещению наружной рекламы военной службы по контракту привлекут розничные торговые сети и заведения досуга. Решение городские чиновники приняли по итогу совещания, прошедшего 19 мая в «Невской ратуше», сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Основная задача — информирование. О другом пока не просим»,— прокомментировал инициативу заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Планируется, что с 1 июня наглядная агитация начнет появляться в продовольственных магазинах и торговых центрах, позже планируется подключить к кампании автозаправки, кинотеатры и заведения общепита. На фасадах будут размещаться плакаты, а в помещениях выкладываться буклеты. Сейчас по заказу города уже готово 26 тыс. единиц печатной продукции.

Ранее «Ъ-СПб писал, что петербургским чиновникам разрешат сохранить рабочее место при уходе на военную службу.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте