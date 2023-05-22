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Реклама военной службы по контракту появится в петербургских ТЦ и кинотеатрах

В Санкт-Петербурге к размещению наружной рекламы военной службы по контракту привлекут розничные торговые сети и заведения досуга. Решение городские чиновники приняли по итогу совещания, прошедшего 19 мая в «Невской ратуше», сообщает «Фонтанка».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Основная задача — информирование. О другом пока не просим»,— прокомментировал инициативу заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Планируется, что с 1 июня наглядная агитация начнет появляться в продовольственных магазинах и торговых центрах, позже планируется подключить к кампании автозаправки, кинотеатры и заведения общепита. На фасадах будут размещаться плакаты, а в помещениях выкладываться буклеты. Сейчас по заказу города уже готово 26 тыс. единиц печатной продукции.

Ранее «Ъ-СПб писал, что петербургским чиновникам разрешат сохранить рабочее место при уходе на военную службу.

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