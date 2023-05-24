Авиакомпании «Икар» разрешили летать из Екатеринбурга в китайский город Санья

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Икар» разрешение на запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в город Санья, расположенный на острове Хайнань в Китае. Согласно приказу Росавиации, авиакомпания может выполнять перевозку два раза в неделю. Допуск не гарантирует того, что полеты будут запущены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее федеральное агентство выдало допуск на полеты в китайские курортные города Хайкоу и Санья из Екатеринбурга авиакомпании Red Wings. Частота разрешенных рейсов — два раза в неделю.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса российские авиакомпании приостановили полеты в Китай. С 8 января 2023 года, Китай начал постепенное открытие страны: гражданам позволили более свободно путешествовать в другие страны, для прибывающих в Китай отменили карантин. В апреле остров Хайнань стал доступен для российских туристов впервые за три года.

Диана Сунагатуллина

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