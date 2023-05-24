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Белгородские власти объявили третью волну приема заявок на помощь пострадавшим при обстрелах предприятиям

Минэкономразвития Белгородской области запустило третью волну приема заявок на финансовую помощь от предприятий, пострадавших от обстрелов. Об этом сообщили в ведомстве.

На помощь могут рассчитывать юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, чьи предприятия пострадали или были уничтожены в результате обстрелов. Грант выдается единоразово.

Вторая волна приема заявок была объявлена в середине мая. Первый этап прошел с 26 апреля по 5 мая.

Белгородские гранты выделяются на строительство или реконструкцию нежилых помещений, аренду земли или сооружений, капремонт зданий и ремонт оборудования, на приобретение основных средств, сырья или «товаров для осуществления предпринимательской деятельности», а также на техприсоединение к сетям и оплату коммунальных услуг. При этом крупный ущерб будут компенсировать частично, чтобы охватить максимальное число пострадавших.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Миллионы пройдут по границе».

Олег Мухин

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