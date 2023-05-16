Пострадавшим от обстрелов белгородским предприятиям переданы средства на восстановление

В Белгородской области на сегодняшний день все пострадавшие от обстрелов ВСУ предприятия первой волны получили средства материальной поддержки. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, уже 45 предприятий и индивидуальных предпринимателей из 46 получили средства. Заключительный объект, последний из первой волны, должен получить деньги уже сегодня.

При этом начата вторая волна сбора заявок на получение федеральных грантов. «Надеюсь, что министерство экономического развития быстро, профессионально соберет все документы. И предприниматели получат так необходимую им помощь»,- сообщил Вячеслав Гладков в соцсетях.

Еще одна форма поддержки местного бизнеса - отсрочка платежей по налогам. Уже около десяти предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов, воспользовались этой возможностью. Для получения поддержки необходимо подать документы в налоговую инспекцию. В первую волну поддержки, напомним, всего было выделено 46 грантов на общую сумму 397 млн руб. Из федерального центра на помощь местному бизнесу было выделено 800 млн руб. Региональное министерство экономического развития и промышленности провело первый этап приема заявок с 26 апреля по 5 мая.

С этого же дня начался второй этап приема заявок. В реестре более 100 пострадавших предприятий и ИП. Разделения финансирования на две волны необходимо для «ускорения всех процессов», объяснил Вячеслав Гладков: «У нас задача — максимально быстро дать возможность восстановить утерянные предприятия и бизнес. Надеюсь, что наши с вами усилия дадут свой результат: восстановим и экономическую деятельность, и рабочие места. Мы будем в этом плане стараться выполнять свои обещания».

Белгородские гранты выделяются на строительство или реконструкцию нежилых помещений, аренду земли или сооружений, капремонт зданий и ремонт оборудования, на приобретение основных средств, сырья или «товаров для осуществления предпринимательской деятельности», а также на техприсоединение к сетям и оплату коммунальных услуг. При этом крупный ущерб будут компенсировать частично, чтобы охватить максимальное число пострадавших.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Миллионы пройдут по границе».

Владимир Зоркий