«Висяк» раскрыли через 25 лет

Следственный комитет России (СКР) раскрыл уголовное дело об убийстве коммерсанта и его семьи, которое было совершено еще в 1998 году в Красноярске. По обвинению в преступлении 25-летней давности задержан Александр Бойко. По версии следствия, он застрелил кредитора, который отказал ему в рассрочке долга, а затем его жену и пятилетнюю дочь, чтобы не оставлять свидетелей. Задержанный дал признательные показания, показал место, где спрятал тела жертв. На время следствия суд заключил его под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бойко, подозреваемый в убийстве трех человек

Фото: СКР Александр Бойко, подозреваемый в убийстве трех человек

Фото: СКР

Красноярские следователи спустя четверть века раскрыли уголовное дело об убийстве семьи из трех человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

1 июня 1998 года в милицию поступило сообщение о безвестном исчезновении целой семьи — 36-летнего частного предпринимателя, его 31-летней супруги и их 5-летней дочери.

Тревогу забили родственники, которые несколько дней не могли связаться с мужчиной и его семьей. Вскрыв дверь квартиры, стражи порядка нашли стреляные гильзы, кровь и следы волочения тел. Самих тел в квартире не оказалось. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве, но оно попало в разряд «висяков».

Дело удалось раскрыть в мае 2023 года. «В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет в результате повторного изучения материалов дела, допроса свидетелей и проведения экспертных исследований установлена причастность 55-летнего жителя Красноярска к убийству семьи. В результате проведенного психофизиологического исследования злоумышленнику были предъявлены неопровержимые доказательства его причастности к совершенным убийствам, он признался в содеянном»,— рассказали в управлении СКР.

По данным источников «Ъ-Сибирь», задержанным оказался знакомый семьи Александр Бойко, который ранее проходил по делу в качестве свидетеля.

Следствие восстановило картину событий 25-летней давности. Согласно материалам дела, 30 мая 1998 года в квартиру к коммерсанту пришел подозреваемый для решения вопроса о рассрочке долга в размере 20 млн руб. (занимал он их еще до деноминации). Уладить его им не удалось. В результате возникшего конфликта визитер двумя выстрелами из обреза убил кредитора. Затем забрал его пистолет и избавился от свидетелей — застрелил супругу и дочь предпринимателя. Как выяснилось, соседи предпринимателя слышали хлопки, доносящиеся из его квартиры, но не придали им особого значения.

Ночью на своем мотороллере «Муравей» преступник вывез тела на дачный участок, принадлежавший его родственнику, сбросил в яму и закопал. Свои признательные показания задержанный подтвердил на следственном эксперименте. Кроме того, рассказали в управлении СКР, он показал место, где спрятал тела жертв. 22 мая 2023 года на территории дачного общества были обнаружены останки всех членов семьи, а также предметы их одежды.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех человек, в том числе малолетнего), за что ему грозит пожизненное лишение свободы.

Следователи направили в Центральный районный суд Красноярска ходатайство о его заключении под стражу на два месяца, которое было удовлетворено.

Константин Воронов, Новосибирск