США пошли в наступление на телефонных спамеров

Прокуроры 49 американских штатов подали совместный иск к компании Avid Telecom, которую обвиняют в организации массовых автоматических обзвонов по всей территории страны. Этот иск является одной из крупнейших инициатив в США, где уже несколько лет ведется борьба против телефонного спама как на уровне государства, так и на уровне частного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Gripas / Reuters Фото: Yuri Gripas / Reuters

Иск от имени прокуроров 49 штатов был вчера подан в окружной суд Финикса (штат Аризона). В нем говорится, что зарегистрированная в штате Аризона частная компания Michael D. Lansky, LLC, которая действует под именем Avid Telecom, с декабря 2018 года по январь 2023-го совершила 24,5 млрд автоматических телефонных звонков (robocalls) на территории США.

Истцы утверждают, что компания активно использовала телефонные номера, полученные незаконным путем при помощи т. н. спуфинга, а также похищенные из закрытых баз государственных организаций и частных компаний. Было также совершено около 7,5 млрд звонков на телефоны, владельцы которых внесли свои номера в специальный федеральный реестр против автоматического обзвона (Do Not Call Registry).

В иске говорится, что Avid Telecom является сервис-провайдером VoIP (передача речи через интернет) и занимается продажей и покупкой пользовательских данных, телефонных номеров, ПО для совершения звонков и консалтингом в области робозвонков.

Отмечается, что спам-звонки совершались в рамках массовых мошеннических схем с медицинскими страховками, социальным обеспечением, мошенническими схемами с продажей товаров на Amazon, махинациями с кредитными картами и т. д.

«Американцам надоело, что их телефоны разрываются от мошеннических автоматических звонков,— отметила прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.— Пожилые граждане и представители других уязвимых слоев населения уже не раз попадались в сети мошенников из-за таких звонков». «Робозвонки являются не только раздражающим и нежелательным явлением. Они способствуют обману миллионов потребителей на десятки миллиардов долларов каждый год. Компании Avid Telecom неоднократно указывали на недопустимость таких действий, но она отказывалась их прекратить»,— добавил прокурор округа Колумбия Брайан Швальб.

Коллективный иск американских штатов к одному из крупнейших организаторов спам-звонков в стране является одной из крупнейших инициатив в рамках многолетней борьбы властей и частного бизнеса США против этого явления. Еще в 1991 году был принят Закон о защите телефонов потребителей, который запрещает телефонный маркетинг при помощи автообзвона, если пользователь не давал на него предварительного согласия. В 2003 году Федеральная торговая комиссия (FTC) запустила национальный регистр телефонных абонентов, которые не хотят, чтобы коммерческие структуры звонили им с рекламными предложениями.

Но по мере развития интернет-сервисов VoIP количество спам-звонков продолжало расти. По данным YouMail, на каждого американца приходится 15 подобных звонков в месяц. Если в 2017 году их количество составило 30,5 млрд, то в 2018-м — уже 47,8 млрд. На этом фоне в 2019 году ведущий телефонный оператор AT&T объявил о запуске первой в стране системы борьбы с автообзвоном, в которой будут объединены усилия сразу двух операторов — самой AT&T и Comcast.

Снижение активности спам-звонков было отмечено во время пандемии: по данным специализированной компании YouMail, по итогам апреля в США было совершено 2,9 млрд таких звонков, тогда как в марте — 4,1 млрд, а в феврале — 4,8 млрд. Среднее ежедневное количество спам-звонков в США сократилось со 166 млн в феврале до 132 млн в марте и 97 млн в апреле.

Снижение активности телефонных спамеров почти на треть эксперты объясняют тем, что многие колл-центры — как в США, так и за их пределами — закрылись из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Это, по-видимому, показало властям, что телефонные спамеры не так уж неуязвимы. Так, например, в минувший понедельник Федеральная комиссия США по телекоммуникационному рынку (FCC) закрыла очередную компанию, которую уличили в организации массовых несанкционированных спам-звонков. Еще в декабре FCC вынесла компании Urth Access предупреждение о недопустимости организации массового автоматического обзвона с рекламой одной из схем мошенничества с образовательными кредитами. Однако, как отмечает FCC, компания не вняла предупреждениям и продолжала совершать миллионы робозвонков. В итоге регулятор принял меры по прекращению ее деятельности.

Евгений Хвостик