Новый Mercedes-AMG SL получил доработки по программе Manufaktur

Компания Mercedes-Benz представила программу персонализации Manufaktur для нового родстера Mercedes-AMG SL.

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Для модели доступны восемь эксклюзивных цветов кузова, включая современные вариации исторических цветов, а также темно-синий вариант мягкой крыши. Родстер также получил возможность индивидуальной отделки салона различными сочетаниями материалов и цветов в рамках пакета Manufaktur Interior Package.

Дорогой кожей можно отделать сиденья, переднюю панель, центральную консоль, двери, подлокотник и ковры. На порогах появляются накладки с подсвечивающимся логотипом, а центральную консоль украшает эмблема Manufaktur.

Напомним, ранее программа Manufaktur была доступна только для внедорожника Mercedes-Benz G-Class, длиннобазного MercedesBenz S-Class, седана Mercedes-Maybach S-Class, лифтбека Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и электромобиля Mercedes-Benz EQS и его «заряженной» версии Mercedes-AMG EQS.

Максим Вершинин

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