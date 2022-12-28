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Электромобиль Mercedes-Benz EQS доработали в программе Manufaktur

Компания Mercedes-Benz представила программу персонализации Manufaktur для электрического лифтбека EQS и его спортивной версии AMG EQS.

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Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ Manufaktur

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ Manufaktur

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-EQS 580 4Matic Manufaktur

Mercedes-EQS 580 4Matic Manufaktur

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-EQS 580 4Matic Manufaktur

Mercedes-EQS 580 4Matic Manufaktur

Фото: Mercedes-Benz

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Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ Manufaktur

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-EQS 580 4Matic Manufaktur

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-EQS 580 4Matic Manufaktur

Фото: Mercedes-Benz

Для модели доступны девять эксклюзивных цветов кузова, включая современные вариации исторических цветов, а также индивидуальную отделку салона различными сочетаниями материалов и цветов в рамках пакета Manufaktur Interior Package.

Дорогой кожей можно отделать сиденья, переднюю панель, центральную консоль, двери, подлокотник и ковры. На порогах появляются накладки с подсвечивающимся логотипом, а центральную консоль украшает эмблема Manufaktur.

Напомним, ранее программа Manufaktur была доступна только для внедорожника Mercedes-Benz G-Class, длиннобазного MercedesBenz SClass, седана MercedesMaybach SClass и лифтбека MercedesAMG GT 4Door Coupe.

Максим Вершинин

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