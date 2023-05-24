Путин вручил орден бывшему свердловскому политику Александру Буркову

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета экс-губернатора Омской области Александра Буркова, до 2018 года возглавлявшего свердловское отделение партии «Справедливая Россия». Об этом господин Бурков написал во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

«В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей: открытых, добрых, отзывчивых людей с крепким сибирским характером»,— отметил он.

Александр Бурков родился в Кушве (Свердловская область). Он избирался депутатом Свердловской областной думы и Госдумы. В 2017 году он возглавил Омскую область, покинул пост в конце марта 2023 года. Временно исполняющим обязанности губернатора назначили бывшего чиновника ЯНАО Виталия Хоценко.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте