Врио губернатора Омской области стал бывший чиновник Ямала Хоценко

Бывшего чиновника Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Виталия Хоценко назначили временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Напомним, вчера стало известно, что бывший свердловский политик Александр Бурков покинул пост главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Виталий Хоценко

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Виталий Хоценко

Фото: пресс-служба президента РФ

Виталий Хоценко до этого руководил правительством Донецкой народной республики (ДНР), но ранее его карьера была связана с Ямалом. Как писал «Ъ», в 2008 году господин Хоценко возглавил отдел анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-регион». С марта 2010 года он занимал пост директора департамента по науке и инновациям ЯНАО. После был помощником первого заместителя губернатора Ямала по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам Владимира Владимирова.

По данным СМИ, его отец Павел Хоценко возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью окружного МВД на Ямале, дирекцию по развитию гостиничного комплекса ЯНАО (Новый Уренгой), Сочинский национальный парк и заповедник «Утриш». Региональные СМИ неофициально связывали быстрое продвижение по карьерной лестнице ставшего в 28 лет министром Виталия Хоценко в Ставропольском крае со связями его отца.

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