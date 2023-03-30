Врио губернатора Омской области стал бывший чиновник Ямала Хоценко

Бывшего чиновника Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Виталия Хоценко назначили временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Напомним, вчера стало известно, что бывший свердловский политик Александр Бурков покинул пост главы региона.
Владимир Путин и Виталий Хоценко
Фото: пресс-служба президента РФ
Виталий Хоценко до этого руководил правительством Донецкой народной республики (ДНР), но ранее его карьера была связана с Ямалом. Как писал «Ъ», в 2008 году господин Хоценко возглавил отдел анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-регион». С марта 2010 года он занимал пост директора департамента по науке и инновациям ЯНАО. После был помощником первого заместителя губернатора Ямала по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам Владимира Владимирова.
По данным СМИ, его отец Павел Хоценко возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью окружного МВД на Ямале, дирекцию по развитию гостиничного комплекса ЯНАО (Новый Уренгой), Сочинский национальный парк и заповедник «Утриш». Региональные СМИ неофициально связывали быстрое продвижение по карьерной лестнице ставшего в 28 лет министром Виталия Хоценко в Ставропольском крае со связями его отца.