Послы ЕС решили продлить отмену пошлин на товары из Украины еще на год

Постоянные представители стран Евросоюза договорились продлить запрет на взимание пошлин на экспорт товаров с Украины. Теперь решение должны утвердить на министерском уровне. Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.

«Послы ЕС только что утвердили постановление, которое продлевает приостановку всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС. Это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и сохранить экономику»,— говорится в сообщении.

В июне 2022 года страны Евросоюза, чтобы помочь экономике Украине и увеличить объемы ее экспорта, решили на год приостановить взимание пошлин на все украинские товары. Согласно договоренностям, на год приостанавливалось взимания пошлин на ввоз промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин.

В конце марта Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили ввоз украинского зерна после жалоб местных фермеров. Еврокомиссия обещала выделить €100 млн на поддержку фермеров из этих стран, а ООН обещала помочь странам ЕС перераспределить излишки украинского зерна.

Анастасия Ларина