Прокуратура запретила «И-Сети» блокировать оплату по карте в транспорте Екатеринбурга

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга внесла представление руководителю АО «Информационная сеть» («И-Сеть», выполняет функции оператора электронной оплаты проезда) о недопустимости введения ограничений при оплате проезда с использованием банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Проверка проводилась после того, как в апреле жители Екатеринбурга не смогли оплатить проезд в по картам «Тинькофф», ВТБ и Альфа-Банка — транзакции были заблокированы компанией «И-Сеть». Как поясняли «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, блокировка была из-за того, что пользователи часто платили за проезд картами с нулевым балансом.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 апреля изменились тарифы «Екарты». Исключен безлимитный месячный проездной на три вида транспорта для школьников, а также проездной на один вид транспорта для студентов.

Диана Сунагатуллина

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