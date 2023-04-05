Екатеринбуржцам временно заблокировали оплату проезда в общественном транспорте по картам

Жители Екатеринбурга сегодня не могли оплатить проезд в общественном транспорте по картам банков «Тинькофф» и ВТБ, транзакции были заблокированы компаний «И-Сеть», сообщил портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «И-Сеть», блокировка была из-за того, что пользователи часто платили за проезд картами с нулевым балансом. «Оплата проходит не по факту, а позднее, поэтому терминал не распознает, есть ли средства на карте», — прокомментировали в компании. Ограничение распространялась только на оплату в общественном транспорте, однако, не все пользователи попали под блокировку. Как уточнили в «И-Сеть» сейчас ограничения сняты.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 апреля изменились тарифы «Екарты». Исключен безлимитный месячный проездной на три вида транспорта для школьников, а также проездной на один вид транспорта для студентов.

Полина Хабарова

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