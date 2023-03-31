В Екатеринбурге с 1 апреля изменятся тарифы «Екарты»

Тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга по «Екарте» изменятся с 1 апреля. Исключается безлимитный месячный проездной на три вида транспорта для школьников, а также проездной на один вид транспорта для студентов, указано на сайте оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Екарта" в руках у кондуктора трамвая

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ "Екарта" в руках у кондуктора трамвая

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Изменение стоимости месячных тарифов «Екарты», вступающие в силу с 1 апреля:

для граждан без льгот на четыре вида транспорта — 2,5 тыс. руб. (-300 руб.); на один вид транспорта — 2,3 тыс. руб. (+70 руб.);

для отдельных категорий граждан на три вида транспорта — 1 тыс. руб. (+30 руб.); на четыре вида транспорта с лимитом в 50 поездок — 550 руб. (+30 руб.);

для школьников на четыре вида транспорта — 1,1 тыс. руб. (-400 руб.); на один вид транспорта — 760 руб. (+20 руб.);

для студентов на четыре вида транспорта — 1,7 тыс. руб. (-200 руб.);

для юридических лиц на четыре вида транспорта — 2,6 тыс. руб. (-300 руб.).

Управлять тарифами «Екарта» можно в одноименном мобильном приложении. Стоимость разовой поездки по проездному билету остается без изменений:

31 руб. для граждан без льгот и юридических лиц,

24 руб. — для отдельных категорий граждан,

28,5 руб. — для школьников,

29,5 руб. — для студентов.

Напомним, с 27 февраля в Екатеринбурге повысилась с 32 руб. до 33 руб. стоимость проезда в метро, с 20 февраля — в остальных видах общественного транспорта. Повышение анонсировал глава города Алексей Орлов в декабре 2022 года.

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Полина Хабарова