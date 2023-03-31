В Екатеринбурге с 1 апреля изменятся тарифы «Екарты»

Тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга по «Екарте» изменятся с 1 апреля. Исключается безлимитный месячный проездной на три вида транспорта для школьников, а также проездной на один вид транспорта для студентов, указано на сайте оператора.
"Екарта" в руках у кондуктора трамвая
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ
Изменение стоимости месячных тарифов «Екарты», вступающие в силу с 1 апреля:
- для граждан без льгот на четыре вида транспорта — 2,5 тыс. руб. (-300 руб.); на один вид транспорта — 2,3 тыс. руб. (+70 руб.);
- для отдельных категорий граждан на три вида транспорта — 1 тыс. руб. (+30 руб.); на четыре вида транспорта с лимитом в 50 поездок — 550 руб. (+30 руб.);
- для школьников на четыре вида транспорта — 1,1 тыс. руб. (-400 руб.); на один вид транспорта — 760 руб. (+20 руб.);
- для студентов на четыре вида транспорта — 1,7 тыс. руб. (-200 руб.);
- для юридических лиц на четыре вида транспорта — 2,6 тыс. руб. (-300 руб.).
Управлять тарифами «Екарта» можно в одноименном мобильном приложении. Стоимость разовой поездки по проездному билету остается без изменений:
- 31 руб. для граждан без льгот и юридических лиц,
- 24 руб. — для отдельных категорий граждан,
- 28,5 руб. — для школьников,
- 29,5 руб. — для студентов.
Напомним, с 27 февраля в Екатеринбурге повысилась с 32 руб. до 33 руб. стоимость проезда в метро, с 20 февраля — в остальных видах общественного транспорта. Повышение анонсировал глава города Алексей Орлов в декабре 2022 года.