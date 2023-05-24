«Ведомости»: правительство не поддержало освобождение всех предпринимателей от мобилизации

Правкомиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП), единственных участников ООО, а также глав крестьянско-фермерских хозяйств, сообщают «Ведомости». В подготовившей проект закона партии «Новые люди» пообещали все равно добиваться его принятия.

По данным источников издания, заседание комиссии прошло 22 мая. В ее отзыве говорится, что для предоставления отсрочки уже «имеются множественные основания», также отсрочку получают «забронированные» граждане. В связь с этим в правительстве сочли, что инициатива носит «избыточный характер».

Законопроект был внесен на рассмотрение в январе. Он предполагает предоставление отсрочки от мобилизации ИП, единственным участникам ООО, в трудовом штате у которых пять и более человек, не имеющим при этом задолженностей по зарплате, налогам и другим обязательным платежам.

«Новые люди» отзыв правительства пока не получили, заявил «Ведомостям» соавтор законопроекта первый замруководителя фракции Владислав Даванков. «Если отзыв действительно такой, мы все равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта»,— пообещал он.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию своим указом 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил об ее окончании, были мобилизованы 318 тыс. человек. Отдельного указа об отмене мобилизации господин Путин не подписывал. В Кремле неоднократно отрицали, что будет вторая волна мобилизации. В апреле Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, приравнивающий электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и в бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «На запасном пути».

Лаура Кеффер