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Коммерсантъ FM
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Премьер Британии: Россия не дождется, что Запад устанет от Украины

Западная поддержка Украины будет продолжаться годами, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, для этого союзники Украины сейчас обсуждают заключение долгосрочных соглашений о предоставлении ей гарантий безопасности.

Риши Сунак

Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения о безопасности мы можем заключить с Украиной»,— заявил премьер Британии на оборонной конференции в Лондоне, его слова приводит The Financial Times.

По его словам, личное присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите, тот факт, что он стоял «плечом к плечу» с лидерами G7, «послало очень сильный сигнал». Он отметил, что российская стратегия «выжидания, чтобы люди на Западе устали, заскучали... работать не будет».

Ожидается, что члены НАТО обсудят соглашение о гарантиях безопасности для Украины на саммите в Вильнюсе в июле. По данным СМИ, страны Балтии и Восточной Европы, в том числе Польша, будут настаивать на принятии Украины в НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда говорил, что США и союзники рассматривают создание для Украины израильской модели безопасности: в рамках нее приоритетными будут поставки оружия и передовых технологий. Как рассказали газете The Wall Street Journal чиновники, знакомые с обсуждением вопроса, это соглашение продвинет Украину на пути к членству в НАТО, но не приведет к превращению альянса в участника российско-украинского военного конфликта.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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