Путин: у России много союзников на всех континентах

Россия дорожит своими дружескими отношениями со многими странами, заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он утверждает, что у Москвы «много союзников на разных континентах».

«Высоко ценим то, что у России много союзников и партнеров в разных регионах и на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. И будем их всемерно укреплять»,— пообещал господин Путин.

Владимир Путин считает, что ситуация в мире становится все более нестабильной, появляются «новые очаги напряженности». «Современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов»,— убежден он.

По его словам, Россия готова противостоять общемировым вызовам вместе со всеми странами, которые в этом заинтересованы. «Не раз говорил и вновь подчеркну: наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество»,— уверяет российский президент.

Несколько стран Африки выражали поддержку России на фоне ее военной операции на Украине. В июле 2022 года глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках турне побывал в Конго, Уганде и Эфиопии, где встретился с лидерами стран и дипломатами. В сентябре сын президента Уганды командующий сухопутными войсками Мухузи Кайнеругаба заявил, что «нападение на Россию — это нападение на Африку». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что не верит в искренность поддержки РФ жителями Африки.

Лаура Кеффер