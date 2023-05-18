Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Netflix набрал 5 млн подписчиков бюджетного тарифа и планирует запуск получасовых рекламных роликов

Стриминговый сервис Netflix объявил, что число подписчиков бюджетного тарифа с рекламой выросло до 5 млн. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на презентацию компании.

Netflix запустил новый формат подписки с рекламой стоимостью $7 в месяц в ноябре 2022 года (рекламный тариф недоступен для детей). В компании пошли на этот шаг, чтобы привлечь малообеспеченных покупателей и потеснить конкурентов. За семь месяцев компании удалось привлечь 5 млн подписчиков. Всего сервисом пользуются около 232,5 млн пользователей.

Также в компании хотят создавать новый формат рекламы — получасовые рекламные ролики-сериалы, которую будут демонстрироваться по частям перед просмотром контента в течение нескольких дней. Как заявляют в Netflix, только на стриминговом сервисе возможен такой формат, так как телезрители обычно не смотрят только один канал.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...