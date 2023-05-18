Netflix набрал 5 млн подписчиков бюджетного тарифа и планирует запуск получасовых рекламных роликов

Стриминговый сервис Netflix объявил, что число подписчиков бюджетного тарифа с рекламой выросло до 5 млн. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на презентацию компании.

Netflix запустил новый формат подписки с рекламой стоимостью $7 в месяц в ноябре 2022 года (рекламный тариф недоступен для детей). В компании пошли на этот шаг, чтобы привлечь малообеспеченных покупателей и потеснить конкурентов. За семь месяцев компании удалось привлечь 5 млн подписчиков. Всего сервисом пользуются около 232,5 млн пользователей.

Также в компании хотят создавать новый формат рекламы — получасовые рекламные ролики-сериалы, которую будут демонстрироваться по частям перед просмотром контента в течение нескольких дней. Как заявляют в Netflix, только на стриминговом сервисе возможен такой формат, так как телезрители обычно не смотрят только один канал.

Евгений Федуненко