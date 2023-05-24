Предупреждение о смоге в Свердловской области продлили до 29 мая

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге. По данным Уральского гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия в регионе сохранятся до 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также до 29 мая в отдельных районах Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более. Как сообщалось ранее, температура поднимется до 35 градусов.

Кроме того, 24 мая в большинстве районов Свердловской области сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале). На сегодняшний день в регионе действуют 24 лесных пожара на площади 3,6 тыс. га.

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