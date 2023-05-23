В Свердловской области ожидается аномальная жара до +35 градусов

С 24 по 29 мая в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода до +35 градусов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют оставаться в жару дома и держать закрытыми окна.

Детей и животных нельзя оставлять в припаркованных автомобилях даже на непродолжительное время. Кроме того, прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, нужно открыть все окна и двери и при возможности включить кондиционер.

Из-за жары в Свердловской области может осложниться пожароопасная обстановка. В МЧС напомнили, что сейчас в регионе запрещены любые действия с открытым огнем.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте