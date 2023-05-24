В Свердловской области продолжают гореть более 3,5 тыс. гектаров леса

По данным на утро 24 мая, в Свердловской области действуют 24 лесных пожара на площади 3,6 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики региона. Из них 16 возгораний уже локализованы на площади 2 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне спасателям удалось потушить 13 пожаров. Самые крупные из них были в Новолялинском городском округе (100 га), Березовском городском округе (95 га) и Артемовском городском округе (60 га). Возгорания тушат более 900 сотрудников Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, а также около 150 единиц спецтехники.

Напомним, Роспотребнадзор выявил опасные вещества из-за лесных пожаров в воздухе Екатеринбурга. В других городах Свердловской области также обнаружили превышение допустимой концентрации вредных частиц.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте