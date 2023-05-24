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Коммерсантъ FM
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Продажи лекарств от коронавируса упали почти на треть

За первый квартал российские аптеки продали 37,2 млн упаковок лекарства от ковида (COVID-19) — на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий.

«В российских аптеках за первый квартал 2023 года было продано 37,2 миллиона упаковок препаратов от COVID-19. Это на 31% ниже продаж за аналогичный период прошлого года, когда россияне купили 54,1 миллиона пачек лекарств»,— сообщил Центр агентству «Прайм». За год россияне стали тратить на лекарства от COVID-19 на 39% меньше — с 25,8 млрд до 15,6 млрд руб.

Из расчетов на основе данных о продажах из системы маркировки и информации Росстата о числе населения следует, что больше всего покупают лекарства от коронавируса Приморский край (3321 упаковка на 10 тыс. жителей), Магаданская и Тюменская области. Замыкают пятерку лидеров Орловская область и Пермский край. В десятку вошли Тува, Курская область, Забайкальский край, Омская и Воронежская области.

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 5 мая 2023 года. Статус пандемии был введен в 2020 году. В конце апреля в России выявили первые случаи заражения «арктуром» — новым подвидом коронавируса из Индии, который привел в этой стране к сильному росту заболеваемости. Роспотребнадзор сообщил, что продолжает контроль за ситуацией.

Подробнее — в материале «"Арктур" не обещает затмить предшественников».

Анастасия Ларина

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