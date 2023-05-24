Союз защиты прав потребителей предложил ввести пошлину в 220% на «недружественные» БАДы

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил Минэкономики запретить импорт в Россию биодобавок из недружественных стран или ввести заградительные пошлины в 220% на их ввоз. Ведомство в ответ предположило союзу обосновать свои предложения, сообщают «Известия».

Инициативу НСЗПП рассмотрели на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года. Председатель союза Павел Шапкин рассказал, что Минэкономики предложило «остановиться на варианте с пошлинами». Следующее заседание комиссии ожидается в июне. «Ответные меры в любом случае будут разрабатываться, их будет рассматривать в том числе и эта рабочая группа. Это вопрос ближайшего времени. В качестве ответных мер на санкции могут как раз рассмотреть вопрос о пошлинах»,— добавил господин Шапкин.

В письме Минэкономики НСЗПП заявил, что введение специальных мер в отношении БАДов обусловлено в том числе быстрым ростом серого и черного рынков этих препаратов. В союзе считают неконтролируемый рынок биодобавок опасностью для потребителя. «Запрет или заградительные пошлины помогут не только обезопасить потребителя от потенциального нанесения вреда здоровью, но и способствуют развитию отечественного производства биодобавок»,— говорится в документе.

В Минэкономики сообщили «Известиям», что обсуждение вопроса еще продолжается. В Роспотребнадзоре сказали, что «специалисты службы готовят позицию по указанному вопросу, предложение находится в проработке».

В Минпромторге говорили, что с 1 октября в России может начаться обязательная маркировка БАДов. Предполагается, что она будет вводиться поэтапно в течение двух лет. По данным Роспотребнадзора на середину 2022 года, БАДы принимали 8–20% россиян.

Лаура Кеффер