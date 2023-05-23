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Коммерсантъ FM
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Сальдо отрицает сообщения об эвакуации в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отрицает сообщения об эвакуации жителей города Скадовска и села Железный Порт. В распространении этой информации он обвинил «пропагандистов киевского режима».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Получаю от граждан многочисленные сообщения, что в интернете распространяется информация о якобы эвакуации жителей Скадовска и Железного Порта. Официально сообщаю, что никакой эвакуации в Скадовске и Железном Порту не происходит»,— написал Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

С начала мая украинские СМИ со ссылкой на Генштаб Украины сообщали, что сотрудников российской администрации Скадовска и Скадовского муниципального округа начали эвакуировать на восток Херсонской области вместе с документацией и техникой в целях безопасности. Тогда же эту информацию отрицали в местной администрации.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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