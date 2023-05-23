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Коммерсантъ FM
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Правительство поддержит инициативу об ужесточении наказания за передачу мобильных в колонии и тюрьмы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что правительство поддержало его инициативу об ужесточении ответственности за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы. Об этом депутат написал в Telegram. Из скриншота отзыва, который господин Хинштейн приложил к посту, следует, что правительство готово поддержать предложенный законопроект при «при условии его доработки с учетом изложенных замечаний».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутат намерен предложить законопроект, согласно которому первое деяние, связанное с передачей в колонию (или тюрьму) мобильного телефона и комплектующих, будет наказываться по КоАП штрафом в 25—50 тыс. руб. Повторная ответственность будет уже уголовной, предполагает господин Хинштейн. Для этого предлагается ввести в УК новую статью. «Рассчитываю, что в самое ближайшее время пакет этих давно назревших инициатив внесем наконец на рассмотрение Госдумы»,— написал парламентарий.

В правительственном отзыве, среди прочего, сообщается, что определение предметов, попадающих под критерии «средств мобильной связи и коммуникации либо комплектующих к ним, обеспечивающих их работу», может вызвать затруднения в правоприменительной практике.

25 января господин Хинштейн уже сообщал о том, что правительство поддержало введение уголовной ответственности за передачу телефонов в колонии. До этого, 7 июля 2022 года, инициативу поддержал Верховный суд.

Подробнее о борьбе с абонентами в местах заключения — в материале «Ъ FM» «Тюрьмам перекроют связь».

Григорий Лейба

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