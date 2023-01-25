Правительство поддержало уголовную ответственность за передачу телефонов в тюрьмы

Правительство России поддержало введение уголовной ответственности за передачу мобильных телефонов в колонии и тюрьмы. Об этом сообщил автор инициативы председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Официальный отзыв правительства на законопроект поступил в Госдуму.

Господин Хинштейн считает, что передача телефонов в места заключения — «большая и наболевшая проблема». По его словам, ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов — только в 2021 году количество изъятых средств мобильной связи составило 48,2 тыс. единиц.

«Для их нелегальной доставки используют самые изощренные способы вплоть до беспилотников. Телефон в зоне опасен и криминален по определению. Это не только мошеннические звонки и нелегальные "колл-центры", но и подготовка новых преступлений, давление на свидетелей»,— объяснил депутат в Telegram-канале.

7 июля 2022 года законопроект Александра Хинштейна поддержал Верховный суд. В настоящее время максимальное наказание по ст. 19.12 КоАП РФ — штраф 5 тыс. руб. и конфискация запрещенных к передаче в изоляторы предметов.

Милена Костерева