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Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась до 1150 случаев

За неделю с 8 по 14 мая в регионах Черноземья был выявлен 1 151 новый случай коронавируса (в «допраздничную» неделю с 24 по 30 апреля — 2 396 случаев). Это следует из данных регионального оперштаба. Общее число заболевших с начала 2020 года по 14 мая 2023-го достигло 1 301 955.

Выздоровело за неделю 1 899 человек (1 276 467), умерли семь (22 075):

  • в Белгородской области выявлено 245 новых случаев (всего 172 980), 267 выздоровевших (169 902), один умерший (2 360);
  • в Воронежской области 481 заболевший (504 931), 1 063 выздоровевших (495 162), двое умерших (8 655);
  • в Курской области 140 заболевших (155 397), 135 выздоровевших (152 492), умерших нет (2 542);
  • в Липецкой области 99 заболевших (183 494), 195 выздоровевших (179 291), трое умерших (3 992);
  • в Орловской области 127 заболевших (140 362), 147 выздоровевших (138 006), умерших нет (1 986);
  • в Тамбовской области 59 заболевших (144 791), 92 выздоровевших (141 614), один умерший (2 540).

В целом в России с начала 2020 года по 14 мая 2023-го было выявлено 22 898 376 случаев коронавируса. Выздоровело за тот же период 22 320 310 человек, умерло 398 710.

Олег Мухин

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